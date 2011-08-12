〔中国期市〕沪铜和伦铜均下跌,受欧债和全球增长忧虑影响

路透上海8月12日电---铜价周五下跌,本周可能下跌逾2%,而前一日录得近九个月的最大单日涨幅,由于对法国银行状况和欧元区危机蔓延的担忧盖过了对中国金属消费的乐观人气.

0725GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.6%,报每吨8,824.75美元,自亚洲早盘触及的8,990回落,因人民币升值促使中国投资者购买以美元计价的商品.上一交易日该合约上涨3.3%,录得自2010年11月以来最大单日涨幅.