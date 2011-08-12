〔中国期市〕沪铜和伦铜均下跌,受欧债和全球增长忧虑影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月12日电---铜价周五下跌,本周可能下跌逾2%,而前一日录得近九个月的最大单日涨幅,由于对法国银行状况和欧元区危机蔓延的担忧盖过了对中国金属消费的乐观人气.
0725GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.6%,报每吨8,824.75美元,自亚洲早盘触及的8,990回落,因人民币升值促使中国投资者购买以美元计价的商品.上一交易日该合约上涨3.3%,录得自2010年11月以来最大单日涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。