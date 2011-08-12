〔葡萄牙经济〕接受金援後首次经济评估进行顺利,第四季将增税--财长

路透里斯本8月12日电---葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)周五表示,该国接受780亿欧元救助後的首度经济评估进行顺利,但政府将提前进行增税以满足财政预算目标.

加斯帕表示,政府将在今年最後一个季度对电力和天然气提高增值税.此次增税原定于2012年进行.

他表示,公共账户出现的短缺约与国内生产总值(GDP)之比约为1.1%,这给实现预算赤字目标带来挑战.(完)