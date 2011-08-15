《中国基金发行日程表》--8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
*诺安全球收益 诺安基金 境内:工商银行 中国银行、海通证券等 8/22-9/21
不动产基金 境外:布朗兄弟哈里曼银行
*景顺长城大中华 景顺长城 境内:工商银行 农业银行、中信建投等 8/19-9/19 预定募集规模为8亿美元
股票基金(QDII) 境外:渣打银行(香港)
*富安达优势 富 安 达 交通银行 国泰君安、安信证券等 8/16-9/16
成长股票基金
*平安大华行业 平安大华 中国银行 农业银行、中信证券等 8/15-9/16
先锋股票基金
*深证300ETF 汇 添 富 工商银行 上海银行、安信证券等 8/15-9/9
易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 申银万国、招商证券等 8/15-9/14
易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 海通证券、中信证券等 8/15-9/14
嘉实信用债券基金 嘉实基金 中国银行 海通证券、申银万国等 8/8-9/9
农银汇理策略 农银汇理 中信银行 工商银行、国泰君安等 8/8-9/2
精选股票基金
深证基本面60ETF 建信基金 民生银行 光大证券、招商证券等 8/8-9/2
建信深证基本面 建信基金 民生银行 中国银行、海通证券等 8/8-9/2
60ETF联接基金
华安深证300 华安基金 中国银行 建设银行、农业银行等 8/1-8/26
指数基金(LOF)
深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 国信证券、平安证券等 7/27-8/26
深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 农业银行、光大证券等 7/27-8/26
联接基金
招商安达 招商基金 农业银行 工商银行、招商证券等 7/26-8/26 募集目标上限为50亿人民币
保本混合基金 (不包括募集期利息)
华泰柏瑞信用 华泰柏瑞 中国银行 招商银行、华泰证券等 7/25-8/19
增利债基金(封闭期三年)(LOF)
汇添富黄金 汇 添 富 境内:工商银行 交通银行、光大证券等 7/25-8/25 募集份额目标上限为50亿份
及贵金属基金(LOF)(FOF) 境外:布朗兄弟哈里曼银行 (不包括利息折算的份额)
海富通稳进增利 海 富 通 建设银行 中国银行、长江证券等 7/25-8/19 募集规模为30亿元
分级债券基金(封闭期三年)(LOF) (不包括募集期利息)
金鹰策略 金鹰基金 中信银行 中国银行、银河证券等 7/20-8/26
配置股票基金
纽银新动向 纽银梅隆西部基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 7/20-8/16
灵活配置混合基金
国泰事件驱动 国泰基金 建设银行 工商银行、民生证券等 7/15-8/15
策略股票基金
注: 1."*"表新增或更新.
2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),
比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到
1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其馀各类基金规模与09年相比均略有减少.
3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、
银华、华安、富国.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。