〔中国央行报告〕6月末金融机构超储率0.8%,下降趋势依旧明显

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 6月末金融机构超储率续降至0.8%
* 较一季度末降幅扩大,为0.7个百分点
* 农信社超储率亦降,但仍明显高于总体水平
路透上海8月12日电------中国人民银行二季度货币政策执行报告显示,6月末,金融机构超额准备金率(超储率)为0.8%,延续了一季度末来的下降趋势,降幅甚至有所扩大.这也从侧面对6月前後货币市场流动性的极为紧张态势作出了解释.
央行报告并称,6月末货币乘数为3.84,比3月末和上年末分别低0.10和0.08.同期农村信用社超储率亦下降至2.9%,但较总体水平相对乐观.
报告表示,受连续上调存贷款基准利率和法定存款准备金率、通胀预期上升以及考核要求强化等因素综合影响,货币市场利率在波动中明显上行.6月份同业拆借加权平均利率为4.56%,分别比3月和上年12月份高263个和164个基点(bp);质押式回购加权平均利率为4.94%,分别比3月和上年12月份高296个和182个bp.
3月末,金融机构超额准备金率(超储率)为1.5%,较去年末下降0.5个百分点.其中农村信用社为3.7%.[ID:nCN1782759]
超额准备金率是指商业银行超过法定存款准备金而保留的准备金占其存款的比例,可反映金融体系短期流动性状况,越高表明资金充裕,低则意味着流动性正收紧.(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(here年第二季度中国货币政策执行报告.pdf)
--整理 李宏薇; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。