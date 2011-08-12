〔中国央行报告〕6月末金融机构超储率0.8%,下降趋势依旧明显

* 6月末金融机构超储率续降至0.8%

* 较一季度末降幅扩大,为0.7个百分点

* 农信社超储率亦降,但仍明显高于总体水平

路透上海8月12日电------中国人民银行二季度货币政策执行报告显示,6月末,金融机构超额准备金率(超储率)为0.8%,延续了一季度末来的下降趋势,降幅甚至有所扩大.这也从侧面对6月前後货币市场流动性的极为紧张态势作出了解释.

央行报告并称,6月末货币乘数为3.84,比3月末和上年末分别低0.10和0.08.同期农村信用社超储率亦下降至2.9%,但较总体水平相对乐观.

报告表示,受连续上调存贷款基准利率和法定存款准备金率、通胀预期上升以及考核要求强化等因素综合影响,货币市场利率在波动中明显上行.6月份同业拆借加权平均利率为4.56%,分别比3月和上年12月份高263个和164个基点(bp);质押式回购加权平均利率为4.94%,分别比3月和上年12月份高296个和182个bp.

3月末,金融机构超额准备金率(超储率)为1.5%,较去年末下降0.5个百分点.其中农村信用社为3.7%.[ID:nCN1782759]

超额准备金率是指商业银行超过法定存款准备金而保留的准备金占其存款的比例,可反映金融体系短期流动性状况,越高表明资金充裕,低则意味着流动性正收紧.(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(here年第二季度中国货币政策执行报告.pdf)