〔中国央行报告〕中小企业生产经营总体还好,应建立金融服务的制度保障

路透北京8月12日电---中国央行最新发布的第二季度货币政策执行报告称,尽管面临诸多挑战,中国企业仍然有较强的调整适应能力,总体上中小企业生产经营情况还是好的,没有从根本上影响中小企业较快发展的格局,也没有出现企业集中倒闭的现象.

央行并提到,需要完善多层次的金融服务体系,从制度设计上确保中小金融机构为中小企业服务.同时,加强多部门协调配合,通过财政、税收、民间资金等多方联动,着力推动建立健全中小企业担保体系和风险补偿机制,进一步拓展中小企业融资渠道,建立健全有利于中小企业融资的体制机制和融资环境.

以下内容,为报告中"当前中小企业经营融资情况"专栏的全文:

近期中小企业生产经营和融资情况引起了社会各界的广泛关注。中国人民银行及时对此进行了多种形式的调研分析。有关情况如下：

一、当前我国中小企业生产经营总体平稳

调查显示，当前我国中小企业订单和销售情况基本面没有实质性变化，生产经营总体平稳，没有出现部分媒体反映的中小企业“倒闭潮”现象。

据工信部统计，2011年第一季度，全国规模以上中小型工业企业增加值同比增长16.9%，比全国规模以上工业增加值增速高2.5个百分点。

国家统计局全国企业景气调查结果显示，2011年第二季度，中、小型企业景气指数分别为135.4和116.8，比第一季度分别提高1.9和2.7。

另外根据中国人民银行《2011年第二季度全国企业家问卷调查报告》显示，第二季度的出口订单指数止跌回升，较第一季度提高1.4个百分点至52.5%。

二、金融部门多措并举加强中小企业金融服务，对中小企业的金融支持力度不断增强

近年来，中国人民银行等金融部门出台了多项支持中小企业发展的政策措施，进一步改进和加强中小企业金融服务。

一是加强信贷政策指导，确保中小企业贷款合理增长。中国人民银行会同有关部门于2010年6月印发《关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见》，引导督促金融机构全方位提升金融服务，确保中小企业贷款的合理增长。

二是加大金融产品创新，积极探索发展中小企业多元化融资方式。大力发展银行间债券市场，陆续推出了中小企业短期融资券、中小企业集合票据等一系列债券融资工具。

三是加快推进新型农村金融机构建设，加大对小企业的融资支持。截至2011年6月末，全国共组建包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社在内的新型农村金融机构615 家；新设立小额贷款公司3,366家，贷款馀额2,875亿元。

四是积极推动征信体系和中小企业信用体系建设。2010年5月，中国人民银行印发《关于开展中小企业信用体系试验区建设指导意见》，持续加强征信体系与中小企业信用体系建设。截至2011年6月底，企业征信系统收录企业及其他组织信息1,787万户。

截至2011年6月末，金融机构中小企业人民币贷款馀额（含票据贴现）20.1万亿元，同比增长18.2%。其中，小企业贷款馀额9.7万亿元，同比增长25.9%，比各项贷款平均增速高9个百分点；小企业贷款累计新增8659亿元。

截至2011年6月末，共有160家中小企业在银行间债券市场累计发行非金融企业债务融资工具113.67亿元。

三、当前中小企业生产经营和融资面临的挑战

一是能源和原材料价格涨幅较大。2011 年上半年，工业生产者购进价格同比上涨10.3%，高于同期工业生产者出厂价格涨幅。

二是劳动用工成本上涨较快。各省中小企业工资涨幅普遍在10-30%之间。

三是用电紧张问题在局部地区明显加剧。部分省市已有一些中小企业在生产经营过程中被拉闸限电。

四是在货币条件回归常态的过程中，信贷需求的满足难以维持前两年的宽松状态，大中小企业获取贷款的难度客观上都会有不同程度的上升。

在经过商业化改革後，商业银行风险防范意识及风险管控能力不断增强，对于市场前景不好、库存积压较多、利润明显下滑的中小企业，可能会在贷款利率乃至放贷条件等方面提出更严的要求。

从全国看，中小企业贷款需求的满足存在不平衡性。例如，越是建设项目多的地方，越反映资金紧张。

五是部分地区民间借贷利率上升较快，推升了中小企业融资成本。在物价上行的情况下，中小企业的融资利率会上升，其承受的压力也会更大一些。一旦物价得到有效控制，压力就会有所减少。

四、对策建议

总体看，尽管面临诸多挑战，我国企业仍然有较强的调整适应能力，总体上中小企业生产经营情况还是好的。

虽然部分企业出现亏损，少数企业发生关停，但没有从根本上影响中小企业较快发展的格局，也没有出现企业集中倒闭的现象。部分中小企业出现经营困难和资金短缺，主要是面临供给层面的成本约束，包括原材料、劳动力、资源等成本因素。

成本约束上升是我国产业结构调整升级、劳动力转移、收入分配体制和资源价格形成机制改革中必然伴随的问题，是企业在经济结构调整中不可避免的烦恼。

利润的短期下滑是转型的代价，一定程度上也恰恰成为企业转型的动力。只有一如既往地推动结构调整，逐步改变粗放经营模式，提升企业在国际产业链中的层次和地位，才能突破成本约束的瓶颈。

另一方面，需要完善多层次的金融服务体系，加快建立存款保险制度，促进中小金融机构健康可持续发展，并从制度设计上确保中小金融机构为中小企业服务。

积极鼓励和督促金融机构加强信贷结构调整，注重以技术为基础的创新，提高对中小企业的金融服务水平。更加关注小型企业和微型企业的融资需求。

同时，加强多部门协调配合，通过财政、税收、民间资金等多方联动，着力推动建立健全中小企业担保体系和风险补偿机制，进一步拓展中小企业融资渠道，建立健全有利于中小企业融资的体制机制和融资环境。(完)

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