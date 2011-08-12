〔中国债市〕现券收益率整体趋稳,月内或延续盘整态势

路透北京8月12日电---中国银行间债市周五现券收益率整体趋稳,仅有短期融资券等少数券种延续着暖势.交易员指出,现券收益率经历了近期的大跌後,不见新的利好因素加温,机构交投热情较前两日有所降温,现券遂整体陷入盘整.

交易员并指出,随着市场资金面的恢复,机构心态有所平复,债市也逐渐回归常态;但机构对包括後期流动性在内等影响因素尚存谨慎,现券月内或延续盘整态势.

"今天现券收益率变化不大,也就短融等收益率继续下.机构交易没前两天那麽积极,"上海市一大型银行交易员说.

他并称,当前无论收益率是涨是跌,单券种的流动性均较上月大有改观,浮息债等各类券种买盘已浮现.

中国央行周五称,虽然有利于价格稳定的因素增多,但基础还不牢固形势并不乐观,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并称将合理运用利率等价格调控手段,调节资金需求和投资储蓄行为.[ID:nCN1664943]

中国央行稍早公布7月M2增速创逾六年新低,新增贷款旺季不旺,反而创下年内低点,表明金融业对实体经济的支持力度在减弱. [ID:nCN1895959]

剩馀期限近0.29年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交续居首,收报100.4074元,对应收益率3.2742%,成交143.64亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8049 3.0851

上日 2.7596 3.1047

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6708/3.5978

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6188/3.5498

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2461/4.1741

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