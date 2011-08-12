〔中国房地产〕1-7月全国保障房开工率达72%,7月开工量大增--住建部(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增更多细节及背景)
路透北京8月12日电---中国正努力向今年建设1,000万套保障房的目标靠近.中国住房和城乡建设部周五称,今年1-7月,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工建设721.8万套,开工率72%(不含西藏自治区).
刊登在住建部网站的新闻稿并称,各地区截至7月底的开工量比6月底均有较大幅度增长.
中国今年计划开工建设1,000万套保障房.住房城乡建设部副部长齐骥7月底表示,随着施工旺季到来和各地工作力度加大,预计未来两三个月各地保障性安居工程建设速度会持续提升,有望实现11月底前开工1,000万套的目标.[ID:nCN1142448]
但未来五年保障房建设计划或因资金压力调整节奏.两位消息人士表示,中国政府计划明年开工建设保障房800万套,较此前计划目标缩减20%.[ID:nCN1890613]
以下是1-7月各地区城镇保障性安居工程开工情况
地区 已开工套数(万套) 开工率%
北京 14.2 70
天津 14.9 57
河北 31.6 83*
山西 29.0 87*
内蒙古 29.2 75
辽宁 36.2 开工率超过100%
吉林 20.6 65*
黑龙江 60.3 71*
上海 13.3 51
江苏 26.0 74
浙江 12.6 70
安徽 31.7 80*
福建 20.1 82
江西 22.4 70
山东 24.8 76*
河南 29.4 65*
湖北 22.0 66*
湖南 27.1 62
广东 18.0 59
广西 17.3 69*
海南 6.8 73
重庆 37.6 74*
四川 27.3 77*
贵州 14.5 62*
云南 19.4 62
陜西 45.0 开工率超过100%
甘肃 14.0 76*
青海 11.0 61*
宁夏 6.8 88*
新疆 22.3 66*
兵团 16.4 92*
注: 1、西藏自治区未统计.
2、*为按增加任务量後计算的开工率.(完)
欲了解更多详情,请点选住建部网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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