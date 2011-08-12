〔中国房地产〕1-7月全国保障房开工率达72%,7月开工量大增--住建部(更新版)

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路透北京8月12日电---中国正努力向今年建设1,000万套保障房的目标靠近.中国住房和城乡建设部周五称,今年1-7月,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工建设721.8万套,开工率72%(不含西藏自治区).

刊登在住建部网站的新闻稿并称,各地区截至7月底的开工量比6月底均有较大幅度增长.

中国今年计划开工建设1,000万套保障房.住房城乡建设部副部长齐骥7月底表示,随着施工旺季到来和各地工作力度加大,预计未来两三个月各地保障性安居工程建设速度会持续提升,有望实现11月底前开工1,000万套的目标.[ID:nCN1142448]

但未来五年保障房建设计划或因资金压力调整节奏.两位消息人士表示,中国政府计划明年开工建设保障房800万套,较此前计划目标缩减20%.[ID:nCN1890613]

以下是1-7月各地区城镇保障性安居工程开工情况

地区 已开工套数(万套) 开工率%

北京 14.2 70

天津 14.9 57

河北 31.6 83*

山西 29.0 87*

内蒙古 29.2 75

辽宁 36.2 开工率超过100%

吉林 20.6 65*

黑龙江 60.3 71*

上海 13.3 51

江苏 26.0 74

浙江 12.6 70

安徽 31.7 80*

福建 20.1 82

江西 22.4 70

山东 24.8 76*

河南 29.4 65*

湖北 22.0 66*

湖南 27.1 62

广东 18.0 59

广西 17.3 69*

海南 6.8 73

重庆 37.6 74*

四川 27.3 77*

贵州 14.5 62*

云南 19.4 62

陜西 45.0 开工率超过100%

甘肃 14.0 76*

青海 11.0 61*

宁夏 6.8 88*

新疆 22.3 66*

兵团 16.4 92*

注: 1、西藏自治区未统计.

2、*为按增加任务量後计算的开工率.(完)

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