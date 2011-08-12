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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 17:23 BJT

《外汇动态》英镑兑美元升越100日移动均线,受建筑数据强劲提振

0904GMT---英镑走高,新公布的数据显示,英国第二季建筑业产出按季涨2.3%,远高于上月用来计算第二季度GDP初值的预估值0.5%,表明第二季0.2%的GDP增长率可能上修.

英镑兑美元目前报1.6269,高于建筑数据公布前的1.6220,升越了55日移动均线切入位1.6218和100日移动均线切入位1.6266.

英镑目前上档目标位是21日移动均线切入位1.6280.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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