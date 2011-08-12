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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 17:12 BJT

《外汇动态》欧元兑瑞郎续涨,下一目标位料为1.1205瑞郎

0858GMT---欧元兑瑞郎EURCHF=续涨,现报1.1014瑞郎,此前曾自日低1.0685瑞郎上涨逾3%,至日高1.1049瑞郎.

交易商表示,1.1000瑞郎处买权被触发,而且欧元已经触发1.1015瑞郎处的停止单.下一重要目标位料为8月2日高点1.1205瑞郎.(完)

--编译 许娜;审校 白云

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