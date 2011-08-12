〔中国新债〕财政部8月下旬代理招标476亿元地方债,期限三年和五年

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月12日电---中国财政部周五公告称,8月下旬将代理招标发行广西等七省区市地方政府债券,总额476亿元人民币,期限分为三年和五年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,财政部将于8月22日代理招标发行236亿元地方债,期限三年;还将于8月29日代理招标发行240亿元地方债,期限五年.
财政部今年计划代理发行2,000亿元地方债,与去年持平,此前已发行了四期,共940亿元.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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