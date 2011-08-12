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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 17:20 BJT

〔中国新债〕财政部8月下旬代理招标476亿元地方债,期限三年和五年

路透上海8月12日电---中国财政部周五公告称,8月下旬将代理招标发行广西等七省区市地方政府债券,总额476亿元人民币,期限分为三年和五年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,财政部将于8月22日代理招标发行236亿元地方债,期限三年;还将于8月29日代理招标发行240亿元地方债,期限五年.

财政部今年计划代理发行2,000亿元地方债,与去年持平,此前已发行了四期,共940亿元.(完)

欲查看详情,请点击中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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