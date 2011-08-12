《中国金融焦点》7月M2降至逾六年新低,紧缩银根显威後有望更稳健

* 7月M2同比和新增贷款双双回落

* 当月存款罕见出现负增长

* 数据证实紧缩银根的效果明显

* 央行调控节奏或因欧美经济动荡放缓

* 汇率政策可能再度受到重用

采写 上海中文部; 撰写 曲伟治

路透上海8月12日电---尽管中国7月通胀压力居高不下,当月M2增速却已降至逾六年新低,上半年货币政策连续收紧的威力初显.考虑货币政策的滞後性,未来央行有望"稳"字当头,放缓调控政策的节奏和力度.

美国经济复苏和财政状况脆弱,欧元区深陷主权债务危机,令全球经济复苏笼上阴霾.央行可能不会延续去年10月初以来五次加息,九次上调存款准备金率的密集政策节奏,而汇率工具可能格外受到重用.

"中国货币政策收紧效果还在显现"中国银行战略发展部高级经济师周景彤表示,"现在中国主要是'以静制动',等待国际形势明朗,再决定下一步动作"

他并认为,央行的紧缩政策效果显现,但并不会引发中国经济的硬着陆,预计三、四季度GDP增速会在9%以上,全年预计在9.5%左右,在这样情况下,央行的调控基调不会发生根本扭转,仅是采取进一步措施的时点将推迟.

中国人民银行周五公布,7月新增人民币贷款4,926亿元,为年内新低;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长14.7%,并创下逾六年新低.[ID:nCN1895961]

从央行公布数据看,持续的上调存款准备金率等紧缩调控,已经使货币派生功能大为减弱,M2的同比增速已经降至逾六年新低,新增贷款也维持低位,存款甚至还出现负增长,

**存款负增长反应流动性波动**

7月不仅是M2和新增贷款双降,甚至当月人民币存款还减少6,687亿元,同比少增8,166亿元,负增长情况较为少见,但分析师们大多认为其中有季节性因素.

"存款减少属于正常现象,6月份虚增的比较厉害."平安证券固定收益部研究主管石磊认为.

他指出,由于半年末因素的存在,银行6月突击拉存款的行为导致基数偏高,曾遗传传言最後一点存款集中增加1万多亿,7月份回落是正常现象.

但除了6月基数偏高以外,分析师们也认为金融脱媒也是造成存款下降的重要原因.

申银万国证券研究所首席宏观分析师李慧勇就认为,银行等金融机构理财产品大幅波动造成住户等部门存款大幅减少,这不仅会造成7月货币供应量和贷款增量的下降,同样,也会引发存款的减少.

中国央行周二稍晚发布的二季度货币政策执行报告称,部分金融机构可能出于考核的需要大量发行理财产品,加大了市场流动性的波动,在规范操作方面也需进一步改进.

业内人士表示,理财产品分流部分银行存款,造成商业银行存款资金的减少,持续下降,或将影响对实体经济的贷款,央行或应考虑适当放缓紧缩调控的节奏.

**外部不确定性增大**

本周二的国务院常务会议指出,要做好防范风险的准备.此次会议没有再提"把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务",而表示要"努力把物价涨幅降下来,继续保持经济平稳较快增长."[ID:nCN1887823]

常务会议言辞的转变,或透露政府监管思路微妙变化的端倪,未来货币政策调控的节奏可能出现一些变化.

"货币政策方面,...,加息的必要性进一步下降,上调存款准备金率或也只是对冲的意图更明显."招商证券研究发展中心宏观经济研究主管谢亚轩指出.

近期欧美市场的动荡,让央行货币政策的国际环境发生了很大变化,此前偏强的紧缩调控节奏或将调整.

"目前来看政策面应该还是处于观察期."交通银行金融研究中心研究员鄂永健指出,"因为外部经济都不太明朗,政策进一步紧缩的可能性不大,但是宽松也不太可能."

机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.本周欧美股市跌宕起伏,据有避险功能的债市和黄金则走俏.

周景彤也认为,目前通胀压力还是居高不下,是央行不能彻底放松紧缩调控的原因,尽管8月CPI可能微幅下降,但尚不足构成央行调控放松的理由.

中国国家统计局周二公布,7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高.之後国家发改委官员表示,由于翘尾因素快速下降,预计本轮价格运行已将近拐点,後期价格总水平同比将有所回落.

**汇率政策可能受器重**

中国存款准备金率目前处于21.5%的历史高位.持续的上调存款准备金率,让银行流动性捉襟见肘.

央行货币政策执行报告显示,6月末,金融机构超额准备金率(超储率)为0.8%,延续了一季度末来的下降趋势,降幅甚至有所扩大,从侧面解释6月前後货币市场流动性为何极度紧张.[ID:nCN1896317]

"存款准备金率上调,...,年内或还有一次,最多两次,上限是23%.存准率的调升节奏会受到控制,空间越来越小,而且也不利于一开始就把政策用足."宏源证券债券高级分析师何一峰指出.

刘东亮指出,央行紧缩政策将因欧美经济动荡而节奏放缓,但央行会同时诉诸汇率政策,通过引导人民币升值的方式,缓解输入性通胀的压力.

"这几天人民币升值非常快."刘东亮表示,"一方面通过升值降低进口原材料价格,另一方面增加国内食品供给,降低CPI上升动能,汇率政策控制通胀,还是有一定作用."

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价今年以来升幅3.13%,而在8月仅仅两周就升值0.73%.(完)