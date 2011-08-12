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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 17:31 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*广东广晟资产 30 10 12 8/17簿记建档 光大银行 AAA 8/19 8/22

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江苏国泰集团 8 4 12 8/15簿记建档 中信银行 AA- 8/17 8/18

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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*铜陵化工集团 13 7 3 8/19簿记建档 国开行 AA- 8/22 8/23

(附第2年上调票面利率选择权和回售选择权)

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江苏华东有色 6 3 5 8/15簿记建档 交通银行 AA 8/17 8/18

南京银行

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中煤能源 150 150 5 8/17簿记建档 工商银行 AAA 8/18 8/19

(1898.HK)(601898.SS) 中金公司

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注:*代表新增.(完)

--整理 钟华; 审校 曹巍浩

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

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