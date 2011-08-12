〔新兴汇市〕韩元抹去两个月涨幅,印度卢比录得15个月来最大周跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月12日电---韩元连续第三周下挫,几乎抹去6月和7月的全部涨幅;而大多数新兴亚洲货币走软,因担忧发达国家的主权债务问题和经济减速.
新兴亚洲股市本周大幅下挫,受全球市场动荡拖累,压迫大多数亚洲货币出现周度下跌,印度卢比INR=IN录得近15个月来最大周跌幅.
韩元和台币TWD=TP周五微升,但投资者持续担忧欧元区债务危机,对亚洲货币整体前景持谨慎态度.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。