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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 17:39 BJT

〔新兴汇市〕韩元抹去两个月涨幅,印度卢比录得15个月来最大周跌幅

路透新加坡8月12日电---韩元连续第三周下挫,几乎抹去6月和7月的全部涨幅;而大多数新兴亚洲货币走软,因担忧发达国家的主权债务问题和经济减速.

新兴亚洲股市本周大幅下挫,受全球市场动荡拖累,压迫大多数亚洲货币出现周度下跌,印度卢比INR=IN录得近15个月来最大周跌幅.

韩元和台币TWD=TP周五微升,但投资者持续担忧欧元区债务危机,对亚洲货币整体前景持谨慎态度.

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