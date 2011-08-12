(重发)〔中国票据市场〕转贴利率缓慢下行,信贷调控放松前续跌动力有限

(因技术原因而重发)

路透上海8月12日电---中国票据市场转贴利率报价周五缓慢下行.紧缩预期弱化令票据利率暂缓上升步伐,但在银行信贷调控放松前,票据规模依然紧张,转贴利率续跌动力有限.

"还在往下走一点,年息8.5-8.6%附近吧,现在至少是短期内升息、调准备金的可能性都不太大了,但没有规模还是没法做,形势不明朗,继续观望,"上海一银行交易员称.

而华东一银行交易员则指出,目前银行对信贷控制仍很紧,而且利率普遍都很高,"贴现(直贴)利率将近10%,是挺高的,不过贷款利率也不低,相对而言,还是放贷更合算,毕竟期限更长."

中国人民银行稍早公布的数据显示,7月新增人民币贷款4,926亿元人民币,低于此前路透5,500亿元的调查中值,并创下年内低点.[ID:nCN1895959]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.5430/7.9325 8.9190/8.3381 9.2850/8.5812

上日 8.5382/7.9229 8.9115/8.3333 9.2850/8.5812

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变动+0.48bp/+0.96bp +0.75bp/+0.48bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价持稳**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.7586%,与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1017/3.0357 3.3036/3.2356

上日 3.1782/3.0992 3.3361/3.2672

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)