(重发)〔中国能源〕康菲称蓬莱油田油基泥浆溢出量增至2,500桶,已回收70%(更新版)

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(新增康菲中国言论)

* 蓬莱油田油基泥浆溢出量增至2,500桶

* 已回收70%

* 发现新的溢油点

路透北京8月12日电---康菲石油中国有限公司周五称,在蓬莱19-3油田C平台周边海底进行潜水探查时,发现还有剩馀的矿物油油基泥浆,这使得矿物油油基泥浆溢出总量增加到2,500桶(400立方米),其中已回收70%.

但新华社周五援引中国国家海洋局北海分局称,康菲石油中国有限公司近日承认,蓬莱19-3油田B平台海底发现新的溢油点,之前未尽力排查溢油风险点,距原溢油点10.8米.

"到目前为止,我们已经完成了70%的海底矿物油油基泥浆的回收工作.我们将在8月底前完成剩下的矿物油油基泥浆清理工作,"康菲公司网站新闻稿援引总裁司徒瑞表示.

新闻稿并称,一个特制的集油罩已安装在B平台附近的溢油处来收集任何可能出现的溢油,造成矿物油油基鉆井泥浆泄漏的C平台C-20井已于6月19日被永久性封堵,已无渗漏发生.

但中国国家海洋局北海分局表示,自B平台发生溢油以来,康菲公司对切断溢油源采取的只是临时性措施，溢油一直未得到完全控制,始终没有拿出详细可靠的封堵措施.

国家海洋局北海分局表示,目前康菲公司对溢油风险点的排查无实质性进展.从发生溢油事故到8月3日历时两个月,康菲公司未查明B平台附近海域溢油点的详细情况以及C平台是否还存在有溢油隐患.

同时,北海分局对康菲公司"B平台附近海底渗漏封堵计划"提出质疑,指出其封堵计划仅是一个减压和B23井弃井的措施计划,由于尚未完成对B平台溢油点的海底溢油通道探测,因此其封堵计划只是治标不治本的措施.

6月初中国海洋石油总公司(0883.HK)和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.

康菲石油中国月初表示,蓬莱19-3油田漏油量超出此前预计的1,500桶,总量难估计.[ID:nCN1873765](完)