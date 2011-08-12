《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月8日-12日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周大涨.美国失去最高主权评级令全球投资者避险情绪增加,

人民币汇率随即应声上涨,而7月中国高顺差数据亦支持通过人民币升值来舒缓国内高通胀

压力,人民币中间价连续三日创新高,升幅约达0.57%,显升值加速迹象.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国央行公开市场已连续四周净投放达1,650亿元人民币,当周进一步放量至700亿元.美国

主权评级被调降及对经济增长前景的担忧,引发全球金融市场持续动荡,中国央行在出台升息

等紧缩政策时将更加谨慎.预计具有指标意义的央票发行收益率近期内继续持稳.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市收益率当周续下跌.美欧接连传出债务新动态,点燃市场避险情绪;外围经济或

影响国内的忧虑,令政策适当微调预期抬头,加之近期资金供给较充裕,均助推现券周内走强.

不过,现券收益率近期跌幅已大,加之机构对後期债市影响因素尚存谨慎,现券月内或延续盘整

态势.[CN/CN]

--票据转贴利率当周高位小幅回落,美国债信评级被调降引发金融市场剧烈动荡,对全球经济

的担忧因此升温,这可能减缓中国货币政策的紧缩步伐,政策预期缓和令持续坚挺的转贴利率

有所松动;但由于银行控制信贷增速力度未见放松,票据规模仍紧张,转贴利率续跌空间受限.

[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC本周累计下跌1.27%,连续第四周走低.受标普下调美国评级引发全球金融市场

动荡拖累,周一沪综指一度暴跌近3.8%.周间受社保基金及险资入市抄底传闻提振,且外围市场

亦出现反弹,沪综指跌幅逐日收窄.但受上档压力及权重股未发力所抑制,沪指後期反弹空间或

有限.[.SSCN]

期市:

--沪铜当周震荡回调,因对法国银行状况和欧元区债务危机的担忧持续发酵.尽管中国和美国

都公布了相对正面的数据.沪铜主要合约SCFc3周五收报66,460元,全周大跌2,110元.[MET/SHCN]

黄金:

--国内黄金价格当周受欧美债务忧虑支撑续创纪录新高,但随後脱离高点,因优于预期的美国

就业数据一度提振了市场的风险偏好.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收报362.53元,

全周升17.94元;期金主要合约SHAUZ1收报362.99元,涨18.91元.(完)