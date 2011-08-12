〔中国个股〕北车召回54大列动车组,指近七成属分供方零部件质量问题(更新版)

(新增北车召回更多细节)

* 北车召回54大列CRH380BL型动车组

* 北车承担召回产品整改全部费用

* 指近70%的问题是分供方零部件质量问题

* 南车近期订单未受影响

路透上海/北京8月12日电---在中国国务院要求对高铁安全大检查之後,中国北车601299.SS决定主动召回在京沪高铁多次出现故障的CRH380BL型动车组,整改费用由其自行承担.但公司称近70%的问题属于分供方零部件质量问题.

中国北车周五公告称,召回子公司生产且已在京沪高铁上运营的54大列CRH380BL型动车组,以对故障原因系统分析,全面整改,确保安全运营.整改合格後再交回用户使用.

据新华社稍晚报导,对于召回产品整改的费用,中国北车称全部由其自行承担.此次召回,主要涉及一些零部件的更换,全部费用在整车价值中占比较小.由于需要更换的零部件尚处于质保期,供货商将与中国北车共同承担相关的费用.

"通过前期运行过程质量问题的反馈,可以初步得出结论,近70%的问题是分供方零部件质量问题;近30%的问题属于自己的售後服务人员对故障处置不当造成的问题."报导引述中国北车称.

据中国北车董事长崔殿国介绍,将从8月16日开始逐步召回54组动车组,公司有信心在比较短的时间内完成整改.对于召回导致铁道部门调整京沪高铁运行图,公司表示歉意.

此前北车在公告中披露,召回车辆可能会发生部件更换等检测检修等费用,预计这会对今年业绩产生一定影响.但这次召回不会影响公司与客户签订的购货合同.

北车旗下长春轨道客车股份有限公司生产的CRH380BL型动车组,存在由于自动保护系统误报而导致列车延误的情况,且发生频率高于其他公司所生产的同型车,稍早已被要求暂停出厂.

**南车近期订单未受影响**

中国证券报周五则引述中国南车(1766.HK)证券事务代表郑胜称,公司目前在手订单合同的生产进度已安排到明年第三季,公司近期订单不会受到723事故影响.

他透露,高铁上运营的CRH380型动车组需要6-8个月的订单准备期.未来铁路的刚性需求仍是公司订单的保证,例如将要建成通车的哈大高铁线、京武高铁线将在明年为公司带来大量的订单.

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国务院本周三作出决定,开展高速铁路及在建项目安全大检查,适当降低新建高铁运营初期速度,对拟建铁路项目重新组织进行安全评估,暂停审批新的铁路建设项目.[ID:nCN1890967]

中国南车A股周四收报5.28元人民币,过去一个月累计下跌25%;中国北车前一交易日则收报4.97元,近一月累计下跌27%. (完)