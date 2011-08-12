(重发)〔中国央行〕稳物价仍为宏调首要任务,将运用利率和汇率等工具--央行(更新版)

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(新增细节和背景)

* 继续把稳物价作为宏调的首要任务

* 将合理利用利率、汇率等多种政策工具组合

* 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

* 物价形势仍不乐观

* 将动用利率等价格调控手段,管理通胀预期

* 美国仍面临中长期债务可持续性风险

路透北京8月12日电---国内通胀居高不下,欧美问题不断,内外夹击之下中国政策取向何去何从,备受关注.中国央行周五称,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并将合理利用利率、汇率等多种政策工具组合,保持合理的社会融资规模.

央行发布二季度货币政策执行报告并称,虽然有利于价格稳定的因素增多,但基础还不牢固,形势并不乐观;未来将合理运用利率等价格调控手段,管理通胀预期.

"以加快转变经济发展方式为主线,实施好稳健的货币政策,坚持调控的基本取向不变,继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,"报告指出.

央行称,未来将合理运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等多种政策工具组合,保持合理的社会融资规模.

"按照主动性、可控性和渐进性原则,进一步完善人民币汇率形成机制...参考一篮子货币进行调节,增强汇率弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,促进国际收支基本平衡,"报告称.

中国7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,飙下37个月新高.但欧洲债务疑虑未散,美国又承诺维持超低利率直到2013年,种种外围不确定因素,令市场揣测在中国央行的政策组合拳中,加息或延後,而汇率工具有望跃升至台前.周三出炉的中国7月贸易顺差攀升至30个月高点,更令人民币升值预期甚嚣尘上.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五即期汇价收创新高,今日人民币中间价连续三日创汇改来新高,但升幅收窄,人民币盘中走势稳定而尾盘表现较强,受部分机构清理周末美元头寸推动.总体来说,人民币还处于升值趋势之中.[CNY/CN][CNYO/CN]

**经济平稳适度增长,物价形势仍不乐观**

央行认为,2011年以来国内经济呈现高位趋稳态势,朝着宏观调控的预期方向发展，经济运行的情况总体良好.

"各地推动城镇化、工业化和区域协调发展的热情很高,消费增长空间广阔,加之保障性安居工程建设步伐加快等,都将为经济持续增长提供动力."

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长9.5%,高于路透调查中值的9.4%;上半年则同比增9.6%,表现经济稳健扩张.但同时工业和投资增速适度放缓,加上制造业采购经理人指数(PMI)甚至跌至荣枯分水岭50下方,让投资者不得不对经济前景存有疑惑.

对此央行表示,应当看到保持经济平稳适度增长,回归至可持续的水平,既有利于抑制物价过快上涨,中长期看也有利于经济结构调整和发展方式转变.

此外,各地城镇化持续推进,"消费增长空间广阔,加之保障性安居工程建设步伐加快等,都将为经济持续增长提供动力."

至于物价形势,央行表示前景仍不乐观,因极度宽松的国际货币条件短期内难以改变,大量资金仍可能向增长较快的新兴经济体流入,且国际大宗商品价格走势也有较大不确定性.

此外,国内劳动力成本以及资源性产品价格趋于上升,在建项目较多令总需求回升较快,内在扩张和膨胀的压力依然较大.

此前国家发改委官员表示,下半年食品类价格将继续保持高位运行、稳中略有波动的态势;但由于翘尾因素快速下降,预计本轮价格运行已将近拐点,後期价格总水平同比将有所回落.[ID:nCN1888989]

**美国仍面临中长期债务可持续性风险**

标准普尔近期宣布调降美国的AAA债信评级,引起全球金融市场"大地震".对中国持有大量美元资产安全性的疑虑逐渐升温.

"美国债务上限提高後,美国违约风险在短期内基本消除," 中国央行表示.

央行并称,美国仍面临中长期债务可持续性风险.

报告还指出,下一步将改进和完善对战略性新兴产业、节能环保产业、现代服务业、科技自主创新以及农田水利建设等的金融支持,严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款,发展消费信贷;继续加强地方融资平台公司贷款、表外资产和房地产金融的风险管理.

此外,密切关注国际形势变化对资本流动的影响,加强对跨境资本的有效监控;积极、稳妥地推动银行间债券市场对外开放.

为控制通胀,央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率;目前一年期存款基准利率为3.50%.本周出炉的7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高.(完)

欲了解更多详情,请点选央行网站(www.pbc.gov.cn/)