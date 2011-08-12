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债券 | 2011年 8月 12日 星期五 18:12 BJT

〔伦敦美债〕公债价格反弹,收益率上日扬升後吸引买气回笼

路透伦敦8月12日电---市场对美国公债的需求周五回升,美债先前下跌後,投资人重新买进,显示出经济环境疲弱因素,足以令投资者热衷持有美国公债.

美国公债收益率(殖利率)全线下滑,扳回部分周四升幅.周四美国30年期公债标售情况不佳,令收益率大涨.

分析师表示,美国公债价格大跌後,收益相对具有吸引力.周四30年期美国公债创1994年以来最大单日跌幅,因外资对新债标售避而远之.

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