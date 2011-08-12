〔中国债市〕交易所信用债本周受避险资金推动普涨,下周仍有续升空间

路透上海8月12日电---中国证券交易所市场信用债本周悉数上涨.标普调降美国信用评级和欧债危机深化等,使得中国股市本周跟随全球金融市场上演过山车行情,避险资金成为债市上涨的驱动力.

此外,尚不明朗的外部环境和7月宏观经济数据,均指向紧缩政策暂时难以为继,政策正站在左右为难的十字路口,市场暂时获得喘息,加上避险情绪的持续发酵,下周料将支撑信用债继续上涨.

"(交易所信用债)全线上涨,股市避险资金(主导)吧,主要品种(收益率跌幅)都在30来bp",上海一券商交易员称.他并预计,下周交易所信用债收益率还有约20个bp的跌幅.

中国股市沪综指.SSEC本周累计下跌1.27%,为连续第四周走低.而美股方面,虽周四大涨约4%,但标准普尔500指数在过去14个交易日内下跌11天,最大跌幅一度达17%.

中国已公布7月宏观经济数据,M2增速创逾六年新低,通胀增幅超预期飙下37个月新高,7月顺差意外扩至30个月高点至314亿美元.

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 145.2422 +0.1468 145.2529 144.9607

上证公司债指数.SSEEBI 128.9676 +0.0095 129.1018 128.8539

上证分离债指数.SSEDCBI 127.5936 +0.8438 127.6441 126.5521

上证国债指数.SSEBI 129.0307 +0.0514 129.0985 128.9581

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深证企债指数.SZCBI 125.4420 -0.0900 125.5560 125.2520

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