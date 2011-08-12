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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 18:10 BJT

〔欧洲股市〕继续上涨,卖空禁令推动银行股进一步走升

路透伦敦8月12日电---欧洲股市周五继续上涨,法国、意大利、西班牙和比利时采取卖空禁令後,银行股进一步走升.

* 泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3涨幅扩大至2.6%,报958.91点

* 德国股市DAX指数.GDAXI涨2.8%,法国股市CAC 40指数.GDAXI涨2.4%

* 西班牙股市涨.IBEX2.8%,意大利股市.FTMIB涨3.2%,葡萄牙股市.PSI20涨2.8%

* STOXX EUROPE 600银行股指数.SX7P上涨3.3%,EURO STOXX 50波动率指数.V2TX下跌7.4%(完)

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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