〔中港股市〕恒指和沪综指均小幅收高,内地消费类股上涨

路透香港8月12日电---香港股市周五小幅收高,投资者买入内地消费类股,规避全球经济增长放缓风险.此前市场急剧波动,导致恒生指数本周下挫6%,为连续第二周下跌.

本周市场走势震荡,美国经济增长忧虑和欧债危机悬而未决打压全球股市重挫.香港港交所监管者甚至遭遇技术故障--周三有八支股票被迫暂停交易,因上市公司信息发布网站连番遭到黑客攻击.[ID:nCH0073153]

就整体市场而言,"我们可能已看到过去两周的最糟情形,但这样连日震荡走势应会持续至8月底,"建银国际的宏观策略师Banny Lam说.