〔中港股市〕恒指和沪综指均小幅收高,内地消费类股上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月12日电---香港股市周五小幅收高,投资者买入内地消费类股,规避全球经济增长放缓风险.此前市场急剧波动,导致恒生指数本周下挫6%,为连续第二周下跌.
本周市场走势震荡,美国经济增长忧虑和欧债危机悬而未决打压全球股市重挫.香港港交所监管者甚至遭遇技术故障--周三有八支股票被迫暂停交易,因上市公司信息发布网站连番遭到黑客攻击.[ID:nCH0073153]
就整体市场而言,"我们可能已看到过去两周的最糟情形,但这样连日震荡走势应会持续至8月底,"建银国际的宏观策略师Banny Lam说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。