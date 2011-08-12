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债券 | 2011年 8月 12日 星期五 18:26 BJT

〔标题新闻〕超过250亿欧元资金在6月撤离欧洲基金业,受累于货币市场基金遭大幅赎回--理柏

注:理柏(Lipper)为路透旗下基金分析公司

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7JC0ED]

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