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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 18:34 BJT

〔亚洲橡胶〕8月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月12日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 357.4 59 358.0 7

9月 360.7 38 361.0 10

10月 361.2 39 362.2 8

11月 362.0 32 362.3 3

12月 362.5 274 362.5 88

1月 363.5 3750 363.1 494

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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