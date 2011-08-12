〔欧洲经济〕葡萄牙获得金融援助後表现良好--EU/IMF代表团

路透里斯本8月12日电---欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)的官员周五称,葡萄牙在获得780亿欧元的援助计画後表现良好,短期评估正面.

上述官员正对金援之下的葡萄牙经济开展首次评估.他们指出,尽管葡萄牙新政府已迅速采取行动推出经济改革举措,未来仍将面临最艰难的挑战.

他们并称,葡萄牙无疑会达到今年预算赤字与国内生产总值(GDP)之比在5.9%以内的目标.(完)