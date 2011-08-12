〔东南亚股市〕多数反弹,但後市走势依旧脆弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透科伦坡8月12日电---大多数东南亚股市周五反弹,因在近几日的沉重卖盘之後投资者寻求逢低买进,但对于全球经济体质和欧洲债务危机的担忧,令新兴市场未来数周有可能进一步下跌.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI本周一度下跌9.2%,跌至14个月低点,随後从周四的低点反弹.
周五该指数上涨1.9%,帮助该指数将本周跌幅削减至4.8%.
印尼股市.JKSE一度下跌8.4%,但之後几乎收复了全部跌幅,本周收低0.8%.
泰国股市本周收低2.9%%,周中跌幅一度达到5.5%.马来西亚股市.KLSE最多下挫6.6%,本周下跌2.7%,菲律宾股市.PSI周中最多下跌6.9%,本周已下跌2.6%作收.
周五,印尼股市上涨0.6%,菲律宾和马来西亚股市分别上涨0.3%和0.5%.越南股市.VNI则下跌0.1%.
今日泰国股市逢假期休市.
尽管有所反弹,但新加坡、马来西亚、越南股市仍处于超卖区域,这几个股市的相对强弱指标(RSI)都处在30下方.泰国、雅加达和菲律宾股市的RSI则徘徊在40左右.
一位在新加坡的分析师表示:"这只是超卖行情中的反弹,但我怀疑这能否持续下去."
"这主要是因为(资金)从公债和黄金等其他资产中撤出.但人气依旧负面,因对于二次衰退的担忧仍在.除非这些担忧因素消除,否则投资者不会确信市场已达到底部."
1059GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2850.59 54.37 +1.94 -10.64 3190.04
马来西亚 .KLSE 1483.67 7.21 +0.49 -2.32 1518.91
印尼 .JKSE 3890.53 21.16 +0.55 +5.05 3703.51
菲律宾 .PSI 4321.73 10.71 +0.25 +2.87 4201.14
越南 .VNI 383.92 -0.52 -0.14 -20.79 484.66
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(完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。