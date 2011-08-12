〔东南亚股市〕多数反弹,但後市走势依旧脆弱

路透科伦坡8月12日电---大多数东南亚股市周五反弹,因在近几日的沉重卖盘之後投资者寻求逢低买进,但对于全球经济体质和欧洲债务危机的担忧,令新兴市场未来数周有可能进一步下跌.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI本周一度下跌9.2%,跌至14个月低点,随後从周四的低点反弹.

周五该指数上涨1.9%,帮助该指数将本周跌幅削减至4.8%.

印尼股市.JKSE一度下跌8.4%,但之後几乎收复了全部跌幅,本周收低0.8%.

泰国股市本周收低2.9%%,周中跌幅一度达到5.5%.马来西亚股市.KLSE最多下挫6.6%,本周下跌2.7%,菲律宾股市.PSI周中最多下跌6.9%,本周已下跌2.6%作收.

周五,印尼股市上涨0.6%,菲律宾和马来西亚股市分别上涨0.3%和0.5%.越南股市.VNI则下跌0.1%.

今日泰国股市逢假期休市.

尽管有所反弹,但新加坡、马来西亚、越南股市仍处于超卖区域,这几个股市的相对强弱指标(RSI)都处在30下方.泰国、雅加达和菲律宾股市的RSI则徘徊在40左右.

一位在新加坡的分析师表示:"这只是超卖行情中的反弹,但我怀疑这能否持续下去."

"这主要是因为(资金)从公债和黄金等其他资产中撤出.但人气依旧负面,因对于二次衰退的担忧仍在.除非这些担忧因素消除,否则投资者不会确信市场已达到底部."

1059GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2850.59 54.37 +1.94 -10.64 3190.04

马来西亚 .KLSE 1483.67 7.21 +0.49 -2.32 1518.91

印尼 .JKSE 3890.53 21.16 +0.55 +5.05 3703.51

菲律宾 .PSI 4321.73 10.71 +0.25 +2.87 4201.14

越南 .VNI 383.92 -0.52 -0.14 -20.79 484.66

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(完)