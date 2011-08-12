〔马来西亚期市〕棕榈油期货收复本周失地,受美国农业部报告提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡8月12日电---周五马来西亚棕榈油期货连续第三日上涨,收复本周大部分失地,因粮食类大宗商品价格上涨且美国政府预计大豆产出下滑,显示未来数月食用油供应吃紧.
棕榈油期货重返3,000马币(林吉特)之上.四日前,市场对美国和欧洲债务问题爆发,全球经济增长停滞以及商品需求前景不明朗的担忧,打压该合约自去年10月来首次跌破该关键支撑.
"宏观经济担忧仍存,但棕榈油出口有了十足的增长.人民币坚挺,将刺激企业补充棕榈油在内的库存."吉隆坡一外资商品公司交易员称.
"美国农业部(USDA)的报告提振棕榈油市场,给予谷物支撑,特别是扶助棕榈油重返3,000马币."
指标10月棕榈油期约KPOc3结算价上涨0.7%,报3,015马币.盘中走势拉锯.
总成交量为22,409口.
芝加哥期货交易所(CBOT)-9月玉米期货Cc1涨0.6%至每蒲式耳7.07美元,周四升3.6%,因美国农业部将玉米作物产量预估调降4%.该合约较周二盘中低点涨逾7%.[ID:nCN1894917](完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。