〔马来西亚期市〕棕榈油期货收复本周失地,受美国农业部报告提振

路透吉隆坡8月12日电---周五马来西亚棕榈油期货连续第三日上涨,收复本周大部分失地,因粮食类大宗商品价格上涨且美国政府预计大豆产出下滑,显示未来数月食用油供应吃紧.

棕榈油期货重返3,000马币(林吉特)之上.四日前,市场对美国和欧洲债务问题爆发,全球经济增长停滞以及商品需求前景不明朗的担忧,打压该合约自去年10月来首次跌破该关键支撑.

"宏观经济担忧仍存,但棕榈油出口有了十足的增长.人民币坚挺,将刺激企业补充棕榈油在内的库存."吉隆坡一外资商品公司交易员称.

"美国农业部(USDA)的报告提振棕榈油市场,给予谷物支撑,特别是扶助棕榈油重返3,000马币."

指标10月棕榈油期约KPOc3结算价上涨0.7%,报3,015马币.盘中走势拉锯.

总成交量为22,409口.

芝加哥期货交易所(CBOT)-9月玉米期货Cc1涨0.6%至每蒲式耳7.07美元,周四升3.6%,因美国农业部将玉米作物产量预估调降4%.该合约较周二盘中低点涨逾7%.[ID:nCN1894917](完)