〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差双双上涨,受需求坚挺提振

路透新加坡8月12日电---周五亚洲石脑油价格收在五日高位,因布兰特原油期货上涨,裂解价差亦触及五日高位,因在需求稳健之际印度出口减少,预计人气将转盛.

"印度炼厂即将迎来检修,且预计出口将因此下滑."一交易员称.

Essar的炼厂将从9月18日开始,进行为期35日的检修.印度斯坦石油公司(HPCL)也定于下个月对日产能6万桶的CDU进行检修.

另一交易员称,"石脑油需求稳定,台湾是例外."

不过全球消费前景看似不佳,另外消息面也传来负面信息.

日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上扬5.00美元,至每吨922.50美元,为上周四触及每吨967.50美元以来最高.

9月下半月和10月下半月互换逆价差走阔0.50美元至每吨1.50美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK小涨2.60美元至每吨升水114.90美元,为上周四以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 922.00/923.00 917.50 +5.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 99.98/100.08 99.47 +0.56

8月石脑油互换NAF-1M-S 920.50/922.50 918.00 +3.50

9月石脑油互换NAF-2M-S 920.00/922.00 918.00 +3.00

97号现货汽油GL97-SIN 124.20/124.30 123.50 +0.75

95号现货汽油GL95-SIN 120.05/120.15 120.20 -0.10

92号现货汽油GL92-SIN 117.85/117.95 116.70 +1.20

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.82/17.92 17.23 +0.64(完)