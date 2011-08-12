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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 21:35 BJT

〔表格〕美国7月零售销售较前月成长0.5%,增幅创3月来最大

路透8月12日电---美国商务部周五公布:

* 美国7月零售销售较前月成长0.5%(路透预估为成长0.5%),6月修正後为成长0.3%(前值成长0.1%)

* 美国7月扣除汽车的零售销售较前月成长0.5%(路透预估为成长0.2%),6月修正後为成长0.2%(前值为持平)

* 美国7月零售销售较前月升幅创下3月来最大

* 美国7月扣除汽车的零售销售较前月增幅也创下3月来最大

7月 6月修正值 (前值) 5月 4月 11年/10年7月

零售销售 0.5 0.3 0.1 0.0 0.2 8.5

扣除汽车 0.5 0.2 持平 0.3 0.3 8.6 (完)

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--编译 田建华;审校 王洋

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