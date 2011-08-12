〔表格〕美国7月零售销售较前月成长0.5%,增幅创3月来最大

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月12日电---美国商务部周五公布:
* 美国7月零售销售较前月成长0.5%(路透预估为成长0.5%),6月修正後为成长0.3%(前值成长0.1%)
* 美国7月扣除汽车的零售销售较前月成长0.5%(路透预估为成长0.2%),6月修正後为成长0.2%(前值为持平)
* 美国7月零售销售较前月升幅创下3月来最大
* 美国7月扣除汽车的零售销售较前月增幅也创下3月来最大
7月 6月修正值 (前值) 5月 4月 11年/10年7月
零售销售 0.5 0.3 0.1 0.0 0.2 8.5
扣除汽车 0.5 0.2 持平 0.3 0.3 8.6 (完)
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--编译 田建华;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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