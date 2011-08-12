〔国际油市〕亚洲柴油市场走坚,裂解价差升至一周高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月12日电---亚洲柴油市场周五走坚,裂解价差和跨月价差上涨,因中国有望进口柴油,以及台塑石化将重启其麦寮炼厂仍存不确定性.
交投活动集中在第二个月合约,该合约下周二将成为即期合约,至0830GMT至少有40万桶9月固定价格互换和35万桶9月/10月跨月价差.
路透数据显示,8月/9月正价差下跌0.09美元至每桶0.16美元.9月/10月上涨0.04美元至负0.01美元.
11月/12月和2月/3月合约均转至小幅逆价差区间.
一位在新加坡的馏分油交易员说:"有传言称,鉴于统一价格大幅下跌,中国或会开始进口"
9月柴油裂解价差上涨0.17美元,至每桶较迪拜原油升水18.91美元.
航煤裂解价差也上涨0.30美元,至每桶20.99美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 122.50 122.9 122.7 122.3 +0.40 +0.33
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.40 120.8 120.6 120.3 +0.25 +0.21
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.35 121.7 121.5 121.3 +0.20 +0.16
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.95 123.3 123.1 122.9 +0.20 +0.16
8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 121.0 120.8 +0.28 +0.23
9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.2 121.0 +0.19 +0.16 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。