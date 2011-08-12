版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 20:59 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油市场走坚,裂解价差升至一周高位

路透新加坡8月12日电---亚洲柴油市场周五走坚,裂解价差和跨月价差上涨,因中国有望进口柴油,以及台塑石化将重启其麦寮炼厂仍存不确定性.

交投活动集中在第二个月合约,该合约下周二将成为即期合约,至0830GMT至少有40万桶9月固定价格互换和35万桶9月/10月跨月价差.

路透数据显示,8月/9月正价差下跌0.09美元至每桶0.16美元.9月/10月上涨0.04美元至负0.01美元.

11月/12月和2月/3月合约均转至小幅逆价差区间.

一位在新加坡的馏分油交易员说:"有传言称,鉴于统一价格大幅下跌,中国或会开始进口"

9月柴油裂解价差上涨0.17美元,至每桶较迪拜原油升水18.91美元.

航煤裂解价差也上涨0.30美元,至每桶20.99美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 122.50 122.9 122.7 122.3 +0.40 +0.33

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.40 120.8 120.6 120.3 +0.25 +0.21

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.35 121.7 121.5 121.3 +0.20 +0.16

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.95 123.3 123.1 122.9 +0.20 +0.16

8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 121.0 120.8 +0.28 +0.23

9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.2 121.0 +0.19 +0.16 (完)

--编译 王洋;审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐