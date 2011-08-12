〔美国经济〕没有必要再度放宽货币政策--明尼亚波利斯联储总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月12日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔称:
* 不同意联邦公开市场委员会(FOMC)的决定是因为认为没有必要出台额外的宽松政策
* 去年11月FOMC正确地设定了货币政策,自此之後通胀率已上升而失业率下降,没有必要进一步放松政策
* 鉴于第二轮量化宽松之後通胀上升失业率下降,进一步放松货币政策是不适宜的.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选