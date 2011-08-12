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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 21:49 BJT

〔美国经济〕没有必要再度放宽货币政策--明尼亚波利斯联储总裁

路透华盛顿8月12日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔称:

* 不同意联邦公开市场委员会(FOMC)的决定是因为认为没有必要出台额外的宽松政策

* 去年11月FOMC正确地设定了货币政策,自此之後通胀率已上升而失业率下降,没有必要进一步放松政策

* 鉴于第二轮量化宽松之後通胀上升失业率下降,进一步放松货币政策是不适宜的.(完)

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