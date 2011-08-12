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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 21:43 BJT

〔美国股市〕开高,受7月零售销售数据提振

路透纽约8月12日电---周五美国股市开盘上涨,标准普尔500指数.SPX有望录得近一个月首次两日连涨,因数据显示美国7月零售销售较上月增幅创3月来最大.

道琼工业指数.DJI盘初上涨93.39点或0.84%,报11,236.70点;标准普尔500指数.SPX上涨7.94点或0.68%,报1,180.58点.Nasdaq指数.IXIC走高14.27点或0.57%,报2,506.95点.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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