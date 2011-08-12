〔美国股市〕开高,受7月零售销售数据提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月12日电---周五美国股市开盘上涨,标准普尔500指数.SPX有望录得近一个月首次两日连涨,因数据显示美国7月零售销售较上月增幅创3月来最大.
道琼工业指数.DJI盘初上涨93.39点或0.84%,报11,236.70点;标准普尔500指数.SPX上涨7.94点或0.68%,报1,180.58点.Nasdaq指数.IXIC走高14.27点或0.57%,报2,506.95点.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选