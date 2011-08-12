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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 22:15 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差走坚,因市场卖压缓解

路透新加坡8月12日电---亚洲燃料油即期逆价差周五连续第二日趋陡,近月裂解价差贴水区间收窄,尽管原油价格稍稍走高.这暗示近月合约的卖压终于缓解.

交易员表示,跨月价差走坚,9月/10月合约升至逆价差每吨4.00美元上方,更多的是反映出9月点价月份强劲.

下个月的供需基本面预计将保持坚挺,因需求稳定之际供给量连续第二个月吃紧.

一位在新加坡的西方交易员说:"获利了结者和最终用户终于离场了,不过9月统一价格的成交量仍相对较多,超过10万吨."

西方套利船货流入量连续第三个月低于平均水平,为300-310万吨,而9月已预定230-240万吨,周五连续第三个交易日未见新的预定.

9月裂解价差上涨0.71美元至每桶较迪拜原油贴水5.23美元,为五个交易日首次上涨.10月裂解价差反弹0.66美元至贴水6.01美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 637.00 637.25 637.13 632.38 4.75 0.75

现货380CST燃料油 FO380-SIN 629.25 629.75 629.50 626.05 3.45 0.55

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 639.00 641.00 640.00 637.00 3.00 0.47

380CST船用燃料油升水 9.75 11.25 10.50 10.95 -0.45

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.50 4.00 3.75 3.63 0.13 3.45

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.00 4.50 4.25 4.38 -0.13 -2.86 (完)

--编译 王洋;审校 李军

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