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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 22:06 BJT

〔表格〕路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值创1980年5月来最低

路透纽约8月12日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,美国8月消费者信心指数初值为54.9,路透调查预估为63.0,创1980年5月以来最低.

以下为详细数据:

8月初值 7月 6月 5月 4月 3月

信心指数 54.9 63.7 63.8 71.5 74.3 69.8

现况指数 69.3 75.8 76.3 82.0 81.9 82.5

预期指数 45.7 56.0 55.8 64.8 69.5 61.6

一年通胀预期 3.4 3.4 3.4 3.8 4.0 4.1

五年通胀预期 2.9 2.9 2.8 3.0 3.0 2.9

(完)

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--编译 田建华;审校 于春红

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