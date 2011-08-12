〔欧洲汇市〕英镑追随股市升势走强,但经济疲弱抑制其升幅

* 英镑/美元上涨,受欧洲股市上扬提振

* 市场对英国经济疲弱及低利率的担忧依然存在

* 英国经修正後的建筑数据将于1530GMT公布

路透伦敦8月12日电---英镑周五上涨,受股市走势向好扶助,但英镑升势因人们普遍担心英国经济的脆弱性及英央行可能采取更多宽松货币政策而受到打压.

欧洲监管机构禁止对法国、意大利、西班牙和比利时的金融股卖空,[ID:nCN1894691]欧洲银行股上涨.

这帮助英镑/美元GBP=D4升至日高,但仍处于本周区间内,即高于周四低点1.6111美元,但低于周一高点1.6478.

"英镑/美元仍主要反映全球风险偏好,其更是由美元,而不是英镑走势带动,"RBC Captial Markets全球外汇策略主管Adam Cole称.

英镑/美元午後升至日高,当日涨0.4%,至1.6313美元,高于其55日均线切入位1.6217美元和100日移动均线切入位1.6266美元.

"英镑/美元升逾1.6250/60美元,将其目标位再度定在1.6380美元区域."CMC Markets分析师Michael Hewson称.

"市场继续呈区间走势,不过涨势逐渐消退,英镑似乎将出现范围更广的下跌,"他补充称.

欧元/英镑EURGBP=D4下挫0.1%,报0.8754英镑,预计将陷于100日移动均线切入位0.8821英镑以下至上周低点0.8644英镑以上的窄幅区间内.

市场预计英央行将把处于纪录低位的利率维持到2013年,市场愈加认为英央行将推出新一轮量化宽松政策以刺激经济增长,英央行总裁金恩曾表示,可能仍有这一必要.

英国国家统计局表示,将于1530GMT公布修正後的第二季建筑数据.(完)

--编译 于春红;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]