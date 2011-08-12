《美股动态》逾100年来股市第六次连续四天每天波幅超过4%,料後市反覆

1030ET---SentimenTrader.com.总裁Jason Goepfert在报告中写道,这次是股市过去逾100年来第六次在连续四天内每天波幅超过4%.

道指.DJI过去五天每天的波幅均在400点区间,而CBOE波动率指数.VIX较7月22日触及的近期收盘低位急升超过一倍.

追溯至1897年,Goepfert表示,这次仅为第六次标普500指数.SPX或道指在四天期间每天波幅在至少4%.

其他发生连续四天大幅波动的时期发生在1929年10月31日,1932年9月15日,1933年4月22日,1987年10月21日及2008年11月28日.以往这些情况後,股市在接下来的几天或几个月表现反覆.

Goepfert说,市场在一年後的表现,有三次是回升至少29%,有一次回升7%,另一次是下跌12%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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