〔美国债市〕本周投资级公司债市场共发行逾100亿美元新债

IFR纽约8月12日电---本周金融市场巨幅震荡,股市和债市每天都经历了暴涨或暴跌,但就在这样动荡的市况下,投资级别债券市场仍勉力推出总计105.75亿美元的新债,较上周定价的91.27亿美元多约15亿美元.另一方面,高收益债券市场非常淡静,仅有一宗规模为3.8亿美元的交易定价.

不过,本周的新债发行分部很不均衡,因所有新债发行都集中在两天进行,而其馀三天(周一/周四/周五)都为零.周二定价的一宗交易,是Thermo Fisher Scientific (TMO.N)发行的21亿美元公司债,接着周三有九完交易完成,总计规模达84.75亿美元.

本周发债企业大部份是美国的工业企业,占本周发债总规模的79.4%,达84亿美元,而本周是连续第三周没有外国企业发行扬基债券.

另外,本周还有三家公用事业企业发债,总计10.75亿美元,过去两周共有七家共用事业企业发债,规模达27.27亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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