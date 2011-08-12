〔英国债市〕英债收益率徘徊在纪录低位附近,因股市大涨

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 市场在过去一周大涨後进行盘整
* 英债与德债收益率差触及5月初以来最窄
* 加拿大皇家银行称10年期英债表现有超越五年和30年期英债的可能性
路透伦敦8月12日电---中短期英债收益率周五徘徊在纪录低位附近,市场在过去一周大涨後进行盘整.过去一周股市跌至一年低位,且央行为在较长时间内保持低利率铺路.
1552 GMT,9月英债期货FLGU1回落54个跳动点,报128.21,进一步远离周四触及的合约高位129.12,表现与可比德债期货FGBLU1一致,股市日内大涨逾3%..FTEU3.
下周将有一系列经济数据公布,另外,英国央行还将发布8月政策会议记录,用央行总裁金恩的话说,将公布货币政策委员会就量化宽松政策进行讨论的情况.
10年期英债GB10YT=RR周四大涨,令收益率触及2.460%的纪录低位,但尾盘及盘後价格大幅走低.英债周五收复部分失地,收益率日内下跌1个基点,报2.54%.
10年期英债/德债收益率差EU10YT=RR较周四1530 GMT的水平收窄2个基点,为约20个基点.今日稍早,触及16.5个基点,为5月初以来最窄.
总体而言,10年期英债收益率本周回落10个基点,较季度初大跌86个基点.
加拿大皇家银行的固定收益策略师Sam Hill称,他预计英债将保持目前的价格涨幅.
两年期英债收益率GB2YT=RR周三触及0.520%的纪录低位,较英国央行政策利率仅高2个基点,周五反弹至0.66%.五年期英债收益率GB5YT=RR在周三触及纪录低位1.030%後周五报1.15%.
Hill称,低收益率水平令两年和五年期英债未来上涨的可能性不大.他还指出,在未来进一步上扬中,10年期英债表现将强于两年和五年期英债.
他补充说,在未来的涨势中,10年期英债表现还可能超过30年期英债GB30YT=RR.
30年期英债收益率周五持稳在3.95%,周三触及一年低位3.839%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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