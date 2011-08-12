〔欧洲股市〕大幅收涨,受助于银行股卖空限制

* FTSEurofirst 300指数大涨3.6%

* 银行股因卖空限制而反弹,法国兴业股价上扬

* 本周欧洲股市下跌

路透伦敦8月12日电---欧洲股市周五大幅收涨,因对法国,意大利,西班牙,和比利时银行股的卖空限制促使受创的银行股出现释然性反弹,而强劲的美国零售数据也扶助提振投资者信心.

但欧洲股市连续第三周收跌,市场在过去五日大幅震荡,受累于有关金融业体质的传言和对欧元区债务危机扩散的担忧.

周五银行股涨幅居前,STOXX欧洲600银行指数.SX7P劲扬4.5%,但本周收挫2.4%.

法国兴业银行(SOGN.PA)连涨第二天,攀升5.7%,在法国CAC-40指数中升幅居前.周三法国兴业股价劲跌15%,受有关该行财务稳固性的传闻拖累,法国兴业之後强烈否认传闻.

比利时金融集团KBC (KBC.BR)和法国-比利时银行Dexia (DEXI.BR)分别暴涨9.6%和17.3%,成交量几乎较其90天均值多一倍.

"市场在卖空限制公布後有所企稳,"爱丁堡SVM Asset Management的董事总经理Colin McLean称,"但银行股跌幅已很深,多数超卖,且仅仅是脱离低位而已."

美国商务部周五公布,美国7月零售销售较前月成长0.5%(路透预估为成长0.5%),6月修正後为成长0.3%(前值成长0.1%).[ID:nCN1896735]

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高3.6%,报968.21点,盘中低见921.63点.

英国富时100指数.FTSE劲扬3.04%,报5,320.03点;德国股市DAX指数.GDAXI急升3.45%,报5,997.74点;法国CAC-40指数.FCHI大涨4.02%,报3,213.88点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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