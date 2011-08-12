〔纽约期市〕糖、咖啡和可可期货交投迟滞,市场人士持观望态度

路透纽约/伦敦8月12日电---软商品市场周五交投迟滞,美国信用评等被调降後,本周市场遭受严重抛盘,故市场人士在周末前持观望态度.

糖,咖啡和可可期货几乎没有关注宏观环境.由于禁止卖空欧洲四国金融股,欧洲股市今日上涨,消费者同时消化美国消费者信心触及逾30年低点的消息.

"软商品受到全球资本市场走势的影响,"商品经纪商Penson Futures资深分析师Bill Raffety称.

原糖期货下跌,此前有消息称,继巴西之後的全球第二大糖生产国印度已决定允许再出口50万吨不受限制糖.交易员称,随後出现的空头回补扳回了部分跌幅.

ICE-10月原糖期货SBV1下跌0.24美分,报每磅27.84美分,其他各月合约上涨0.10美分至0.73美分不等.Liffe-10月白糖期货LSUV1跌6.20美元,报每吨743.50美元.

汤森路透初步数据显示,ICE原糖期货成交量较30日常规成交量低约五分之一.

天气因素和甘蔗品种老化的共同作用令分析师下修甘蔗产量预估.

因受巴西产量忧虑拖累,原糖期货较上月触及的合约高点31.68美分已累计下跌约12%.

**可可上扬,咖啡涨跌互见**

美国可可期货上涨,因9月/12月展期交易仍保持大大减少的状态,此前数周出现大量在8月18日第一个通知日前展期的交易.

"今天市场出现对可可期货的技术性买盘,昨天市场填补了12月期货在2,805美元的缺口,今天出现技术性上涨,"Transworld Futures的分析师Jimmy Tintle称.

分析师Bill Raffety称,可可亦因市场供应过于充足,以及2010/11年全球市场出现大规模供应盈馀而承压.

ICE-12月可可期货CCZ1涨21美元,报每吨2,907美元.Liffe-9月可可期货LCCU1上扬4英镑,报每吨1,838英镑.

阿拉比卡咖啡期货变动不大,在9月期货的第一通知日8月23日前,9月/12月期货持续进行展期交易.

ICE-12月阿拉比卡咖啡KCZ1跌0.20美分,报每磅2.4385美元.Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LRCU1涨58美元,报每吨2,248美元.(完)