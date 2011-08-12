〔美国债市〕德意志银行/瑞银推出的CMBS交易令市场恢复生机

IFR纽约8月12日电---德意志银行及瑞银公布的DBUBS 2011-LC3商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)交易使用新的管道,及结构中有30%取得AAA的信贷保障,为CMBS在2009年底恢复以来的最高比例.这宗交易向投资者提供了本年迄今最高收益率,令美国CMBS市场在过去的一周恢复生机.

DBUBS 2011-LC3规模为14亿美元,在周一公布,周四定价,由多个借贷方组成.

DBUBS是首宗同时提供公开及私人发售债券的CMBS 2.0交易.将交易转向公开结构,可让更多投资者符合资格购买债券,而且更重要的是,债券符合资格被纳入在关键的巴克莱指数,称为US CMBS Index 2.0.之前所有CMBS 2.0交易都是在私人配售市场出售.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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