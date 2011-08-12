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市场报道 | 2011年 8月 13日 星期六 05:37 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT-9月小麦期货收高,其馀合约下跌

路透芝加哥8月12日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦期货收高,其馀合约走低,追随堪萨斯城期货交易所(KCBT)市场的下跌,因乾旱的美国大平原出现一些降雨.

外部市场企稳为小麦提供部分支撑.

指标欧洲小麦期货下跌,因投资者了结上日的强劲获利,但是对天气的担忧支撑价格.

欧洲交易商称,阿尔及利亚政府谷物机构OATI买入约50万吨可选产地的制粉小麦,价格约为每吨303-304美元,包含运费和其他费用.

乌克兰农业部称,农户差不多完成2011年小麦收割,截至8月12日,收割完成率为98%,收割量为2,260万吨.

指标CBOT-9月小麦合约WU1涨1-1/4美分,报每蒲式耳7.02-1/2美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为82,780口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李富强;审校 利棣儿

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