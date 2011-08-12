〔芝加哥期市〕CBOT-9月小麦期货收高,其馀合约下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月12日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦期货收高,其馀合约走低,追随堪萨斯城期货交易所(KCBT)市场的下跌,因乾旱的美国大平原出现一些降雨.
外部市场企稳为小麦提供部分支撑.
指标欧洲小麦期货下跌,因投资者了结上日的强劲获利,但是对天气的担忧支撑价格.
欧洲交易商称,阿尔及利亚政府谷物机构OATI买入约50万吨可选产地的制粉小麦,价格约为每吨303-304美元,包含运费和其他费用.
乌克兰农业部称,农户差不多完成2011年小麦收割,截至8月12日,收割完成率为98%,收割量为2,260万吨.
指标CBOT-9月小麦合约WU1涨1-1/4美分,报每蒲式耳7.02-1/2美元.
今日CBOT小麦期货预估成交量为82,780口.(完)
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--编译 李富强;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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