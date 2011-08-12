〔伦敦金属〕期铜连续第二周收低,期锡上涨

* 铜价下跌,因全球经济担忧仍在

* 美国消费者信心降至30年低位

* 下半年中国铜进口有回升的迹象--Codelco

* 市场关注:下周二公布的美国楼市数据

路透纽约/伦敦8月12日电---伦敦期铜周五收低,因对全球经济增长的担忧挥之不去和中国需求前景仍不明朗,但是美国期铜追随股市走高,较上个交易日收高不足1美分.

投资者仍担忧全球经济,导致基本金属全面下跌,延续过去两周的整体市场下行趋势.期锡表现抢眼,盘中一度大涨5%,因市场担忧全球最大的出口国印尼的供应受限.

期铜录得6月初以来首次连续两周下跌,美国期铜本周总成交量升至接近2月底是的纪录高位319,000口.(浏览图表请点选link.reuters.com/kev23s)

尽管全球经济不景气,智利矿商Codelco[CODEL.UL]首席执行官Diego Hernandez仍"乐观"地认为铜价将维持在当前的水平直到年底,并预计下半年中国电铜进口回升.

展望下周,金属料继续追随股市涨跌,并可能受到美国房地产数据影响.周一欧洲大陆大多放假,成交量料低迷,短期方向可能不明朗.

"股市大幅波动料持续一段时间,令短期预测更为困难."MF Global分析师Ed Meir称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌16美元,收报每吨8,865美元,本周低见8,446.25美元,为去年12月初以来最低.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1升0.35美分,收报每磅4.0120美元,因股市上涨和7月零售销售略为喜人抵消疲软的消费者信心数据.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值创1980年5月来最低.[ID:nCN1897053]

"任何乐观情绪都是不成熟的.我们还没摆脱困境,未来的经济前景仍不确定.看到一些抄底买盘,可能来自中国."德国商业银行商品分析师Eugen Weinberg表示.

中国今年买入多少铜还是个未知数.

中国铁路投资放缓、中国正在下调保障房目标的报导和紧缩正在的整体影响令市场担忧金属需求前景.

"中国铜供应充足.欧洲消费者支撑一直下降.我认为未来数月欧洲将削减支出,因担忧增长."法国兴业银行(Societe Generale)分析师David Wilson指出.

三个月期铝CMAL3收低13美元,报每吨2,400美元,现货贸易低迷拖累人气.

一现货交易商称,升水数周不变,完税後约为每吨200-230美元.他还表示,Vlissingen库存大量增加对升水没多大影响.

三个月期锡CMSN3一度大涨5%至一周高位每吨24,950美元,因印尼称将对所有锡出货课征新的税收,并仅允许出口精炼锡.该合约最终收报24,650美元,周四收报23,605美元.

以下为1802GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 401.05 0.20 +0.05 444.70 -9.82

LME期铝 2399.00 -14.00 -0.58 2470.00 -2.87

LME期铜 8865.00 -16.00 -0.18 9600.00 -7.66

LME期铅 2380.00 -5.00 -0.21 2550.00 -6.67

LME期镍 21400.00 -200.00 -0.93 24750.00 -13.54

LME期锡 24650.00 1045.00 +4.43 26900.00 -8.36

LME期锌 2176.00 -10.00 -0.46 2454.00 -11.33

上海期铝 17440.00 -195.00 -1.11 16840.00 3.56

上海期铜 66460.00 -250.00 -0.37 71850.00 -7.50

上海期锌 16845.00 65.00 +0.39 19475.00 -13.50

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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