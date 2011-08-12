〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因担忧美国大豆收成

路透芝加哥8月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五小幅收涨,录得三日连涨,交易商称受助于对美国2011年大豆收成的担忧.

但大豆期价在收盘前缩减涨幅,因交易商在周末前调整头寸.

大豆期货成交清淡,较30日成交均值低约三分之一.

8月大豆,豆粕和豆油期货到期,市场走势平静.

交易商仍担忧大豆供应,美国农业部本周预计2011年大豆产量为30.56亿蒲式耳,低于市场平均预估值31.87亿蒲式耳,亦低于7月时的预估值32.25亿蒲式耳.

根据分析师预估,交易商预计全国油菜籽加工商协会下周一将公布的月度数据显示,7月美国压榨大豆1.185亿蒲式耳.

中国国家粮油信息中心称,2011年大豆产量预期将较上年的135万吨回落10.5%.

该中心还表示,中国2011年大豆压榨产能将增加1,230万吨,总产能达约1亿吨.

农业气象学家称,下周美国气温温和,且将出现阵雨,将有助于改善大豆作物生长状况,稳定不断恶化的玉米作物生长状况.

CBOT-8月大豆SQ1收升3-1/4美分,报每蒲式耳13.37美元.CBOT-8月豆粕合约SMQ1收涨1.4美元,报每短吨348.6美元.8月豆油合约BOQ1上涨0.57美分,报每磅54.60美分.

预估CBOT大豆成交量为93,503口,豆油成交58,487口,豆粕成交41,813口.

以下为CBOT农产品期货1854GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 701.75 -0.75 -0.1% 11.6%

CBOT大豆Sc3 1334.75 3.00 0.2% -4.2%

CBOT豆粕SMc2 347.10 -1.30 -0.4% -6.3%

CBOT豆油BOc2 54.16 0.06 0.1% -6.2%

CBOT小麦Wc1 702.50 1.25 0.2% -11.6%

CBOT稻米RRc1 1681.00 -5.50 -0.3% 20.1%

EU小麦BL2X1 199.00 1.50 0.8% -21.2%

NYMEX原油期货CLc1 85.13 -0.59 -0.7% -6.8%

道琼工业指数.DJI 11,263 120 1.1% -2.7%

现货金XAU= 1741.99 -23.91 -1.4% 22.7%

欧元/美元EUR= 1.4233 -0.0006 0.0% 6.6%

美元指数.DXY 74.6480 -0.0290 0.0% -5.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1287 10 0.8% -27.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)