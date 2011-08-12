〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货大致持稳,续受USDA下调美国产量预估支撑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货周五收升,继续受到周四美国农业部(USDA)发布的利多玉米产量预估影响.
股市趋稳也对市场有一些支撑.
农业气象学家称,下周美国气温温和,且将出现阵雨,将有助于改善大豆作物生长状况,稳定不断恶化的玉米作物生长状况.
美国农业部周四公布,预计2011年美国玉米产量总计129.14亿蒲式耳,低于分析师平均预估的130.82亿.美国农业部预计,2011/12年玉米期末库存为7.14亿蒲式耳,低于分析师平均预估的7.51亿蒲式耳.
欧洲交易商表示,台糖在2.3万吨玉米和1.2万吨大豆的标购中没有购入从美国入货.
9月玉米期货合约CU1收跌3/4美分,报每蒲式耳7.01-3/4美元.12月玉米期货CZ1收升1/2美分,报7.14-1/2美元.
今日CBOT玉米成交量预估为322,633口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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