〔纽约期市〕ICE期棉收在涨停限制,料下周走强

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月12日电---棉花期货周五收在涨停限制,受温和的投资人买盘带动,分析师称,因市场持于本周低位,促使一些棉花加工商开始下订单.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收涨4美分,触及涨停限制,收报每磅1.052美分,脱离日内低位0.9615美分.本周,市场下跌1.04%.
路透汤森数据显示,周二该合约收在0.9580美分,为次月合约自2010年9月中旬来最低结算价.
路透数据显示,总成交量接近10,000口,较30日均值低三分一.
本周稍早,棉花市场受到重创,连同其他商品市场下跌,因美国债信评级被下调造成投资者结清部位.
因此,根据ICE Futures U.S.提供的数据,8月11日未平仓合约为140,442口,此为逾两周来最低.
商品经纪公司Penson Futures的资深棉花分析师Sharon Johnson称,鉴于棉花市场收盘的情况来看,"应该有更多跟进买盘".
交易商说,技术性空头回补及基本面因素合力推高市场,似乎显示棉花加工商的买兴引发市场上扬.
交易商说,据说一些棉花加工商是来自中国.
Johnson表示,棉花加工商需求有一些改善.
周一,市场将关注美国农业部的一周作物生长报告,衡量美国2011/12年棉花的收割情况.
ICE Futures U.S.数据显示,周四的总成交量为11,847口,前一日为11,353口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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