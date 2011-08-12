〔纽约期市〕ICE期棉收在涨停限制,料下周走强

路透纽约8月12日电---棉花期货周五收在涨停限制,受温和的投资人买盘带动,分析师称,因市场持于本周低位,促使一些棉花加工商开始下订单.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收涨4美分,触及涨停限制,收报每磅1.052美分,脱离日内低位0.9615美分.本周,市场下跌1.04%.

路透汤森数据显示,周二该合约收在0.9580美分,为次月合约自2010年9月中旬来最低结算价.

路透数据显示,总成交量接近10,000口,较30日均值低三分一.

本周稍早,棉花市场受到重创,连同其他商品市场下跌,因美国债信评级被下调造成投资者结清部位.

因此,根据ICE Futures U.S.提供的数据,8月11日未平仓合约为140,442口,此为逾两周来最低.

商品经纪公司Penson Futures的资深棉花分析师Sharon Johnson称,鉴于棉花市场收盘的情况来看,"应该有更多跟进买盘".

交易商说,技术性空头回补及基本面因素合力推高市场,似乎显示棉花加工商的买兴引发市场上扬.

交易商说,据说一些棉花加工商是来自中国.

Johnson表示,棉花加工商需求有一些改善.

周一,市场将关注美国农业部的一周作物生长报告,衡量美国2011/12年棉花的收割情况.

ICE Futures U.S.数据显示,周四的总成交量为11,847口,前一日为11,353口.(完)