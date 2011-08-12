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市场报道 | 2011年 8月 13日 星期六 04:20 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨1.13%,Nasdaq指数上扬0.61%

路透纽约8月12日电---在经历了记忆中震荡最为剧烈的一周後,美国股市周五收涨,可能暗示最严重的抛售已经结束.

今日成交量远低于过去四日,盘中的波动也远不及过去四日剧烈,均暗示投资者的不安有所缓解.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收涨125.71点,或1.13%,报11,269.02;标准普尔500指数.SPX收升6.17点,或0.53%,报1,178.81点.Nasdaq指数.IXIC上扬15.30点,或0.61%,报2,507.98点.

本周,道指收挫1.5%,标普500指数回落1.7%,Nasdaq指数收跌1%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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