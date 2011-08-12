〔美国股市〕欧洲银行股投资者可能利用美国ADR市场规避欧洲的作空禁令

路透纽约8月12日电---海外投资者寻找方法规避在欧洲四家证交所对某些银行股票的作空禁令,而仍然可以作空这些银行的美国存托凭证(ADR).

这可能造成作空头寸上升,且可能延长某些银行的ADR表现落後的走势.欧洲几个证交所的临时禁令不准作空这些银行股.

对欧洲国家主权财务的担忧在过去一周不断升温,法国,意大利,西班牙和比利时均对某些银行股实施卖空禁令.

"在美国,可以作空这些银行的ADR,所以你可能看到更多卖压,并暗示其ADR表现落後,"Cozad Asset Management投资组合经理Bryant Evans说.

周五在美国上市的西班牙国际银行ADRSTD.N上扬3.2%至9.00美元,昨日该ADR收在其年内低位8.72美元.在马德里证交所,西班牙国际银行收报6.4欧元(合9.11美元).

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR上扬2.06%.

在美国上市的Lloyds Banking Group (LYG.N)收高1.4%,德意志银行(DB.N)升0.28%,汇丰控股HBC.N升0.95%.

在欧洲股市,银行股升幅居前,STOXX欧洲600银行指数.SX7P升4.5%.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升1.21%,标准普尔500指数.SPX收高0.53%.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS下跌0.31%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收高0.68%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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