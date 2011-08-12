〔加拿大汇市〕加元/美元小幅收跌,美国经济数据好坏不一令投资者忧虑

路透多伦多8月12日电---加元周五微幅下跌,因美国消费者信心指数意外疲弱令投资者忐忑不安,本周走势动荡,加元/美元跌至平价水准以下.

"如果加拿大的最大贸易夥伴面临困难,不见得是好事,这是对加元持谨慎态度的充足理由,"加拿大皇家银行资深外汇策略师David Watt称.

汤森路透/密西根大学公布的美国8月消费者信心指数初值降至1980年以来的最低水准,令投资者颇为不安[ID:nCN1897053],但7月扣除汽车的零售销售增幅高于预期,帮助美股重新上涨.[ID:nCN1896735]

美国经济数据好坏不一巩固了有关美国经济仅会缓慢成长的忧虑,同时人们担心债务危机在欧洲蔓延,暗示全球股市和汇市未来将面临崎岖不平的道路.

加元/美元CAD=D4收报0.9907加元,或1.0094美元,略低于周四尾盘时的0.9883加元,或1.0118美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]