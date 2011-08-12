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市场报道 | 2011年 8月 13日 星期六 05:36 BJT

〔加拿大股市〕微幅收涨,油气股领涨

路透多伦多8月12日电---加拿大股市周五小幅收涨,连涨第四日,因能源股上扬抵销了金矿股的跌势.

加拿大股市涨幅不及美股.但在周一跌至近一年最低後,本周累计上扬逾3%.

能源股领涨,涨幅为0.27%,油气生产商个股位列涨幅前十位.

Baytex Energy Co (BTE.TO)跳升5.2%.Talisman Energy TLM.TO收涨1.6%.

但金矿股因金价跌势延续而重挫,令股指涨幅受限,导致材料股录得0.6%的跌幅.

Goldcorp (G.TO)跌幅居前,劲挫2.4%.Barrick Gold (ABX.TO)紧随其後,回落1.3%.金矿分项指数收跌1.6%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE微升2.4点,或0.02%,报12,542.20点.10大类股中有七类收升.(完)

--编译 母红;审校 李军

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